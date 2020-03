Trump suspende 'todas as viagens' procedentes da Europa para os EUA por 30 dias

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta quarta-feira durante um pronunciamento sobre o coronavírus que vai suspender a entrada dos viajantes vindos da Europa para a segurança de saúde do país.

De acordo com o presidente americano, Reino Unido será a única exceção. A proibição dura por trinta dias e começa nesta sexta-feira, 11. Os Estados Unidos apresentam mais de mil casos do doença, com 37 mortes.

"Para evitar que cheguem novos casos ao nosso país, suspenderei todas as viagens da Europa aos Estados Unidos durante os próximos 30 dias", disse Trump do Salão Oval da Casa Branca.

*Com AFP