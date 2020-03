Tom Hanks e mulher estão com coronavírus

Rio - Tom Hanks usou o Twitter para comunicar que ele e a mulher, Rita, estão com coronavírus. O ator e a esposa estão em viagem pela Austrália e procuraram os médicos após se sentirem indispostos.

Nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia mundial da doença Covid-19, causada pelo vírus.



Confira a tradução:

Olá, pessoal. Rita e eu estamos na Austrália. Nós nos sentimos um pouco cansados, como se estivéssemos com gripe, e algumas dores no corpo. Rita teve calafrios e uma leve febre também. Para fazer as coisas da forma correta, como é necessário no mundo nos dias de hoje, nós fomos testados para coronavírus e o resultado deu positivo.

E agora? O que fazer em seguida? Os médicos tem protocolos que precisam ser seguidos. Nós, os Hanks, vamos ser testados, observados e isolados enquanto a saúde pública demandar. Não há muito mais o que fazer além de uma abordagem de “um dia de cada vez”, certo?

Nós vamos manter todos atualizados.



Se cuidem! Hanx