OMS diz que há quase 125 mil casos de coronavírus em 118 países e territórios

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recebeu informações de quase 125 mil casos do novo coronavírus em 118 países e territórios, segundo o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Em discurso enviado por e-mail nesta quinta-feira, Tedros afirma que, nas duas últimas semanas, o total de casos relatados fora da China - onde a doença teve origem - aumentou quase 13 vezes e que o número de países afetados quase triplicou.



Ainda no discurso, Tedros diz que a decisão ontem da OMS de classificar o coronavírus uma pandemia se deveu à rapidez e escala da transmissão e ao fato de que, apesar de seus alertas frequentes, alguns países não estão abordando a questão "com o nível de compromisso político necessário" para controlá-la.