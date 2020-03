Coronavírus: Irã abre valas comuns em cemitério a 130km de Teerã

Irã - Imagens de satélite publicadas pelo jornal norte-americano The New York Times, mostram a escavação de uma nova área em um cemitério na periferia da cidade de Qom, no Irã, a 130km de Teerã, onde há registros de diversos casos de coronavírus. A construção das valas comuns preocupa a população, que acredita que o coronavírus no país tem proporções muito maiores do que aquelas que as autoridades anunciam.



As imagens mostram duas valas, cada uma com cerca de 100 centímetros de comprimento, escavadas no cemitério de Behesht-eMasoumeh. Desde fevereiro, o governo iraniano é acusado de mentir sobre a escalada do novo coronavírus no país.

A população acredita que as valas comuns estão sendo abertas para “lidar com o aumento das mortes por Covid-19” no país, diz o jornal Arab News.