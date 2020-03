EUA estendem proibição de voos europeus a Reino Unido e Irlanda

Washington - Washington proibirá viagens aos Estados Unidos a partir de Reino Unido e Irlanda a partir da meia-noite da próxima segunda-feira, para conter o novo coronavírus, medida já em vigor para estrangeiros que tenham passado por países europeus, anunciou neste sábado o vice-presidente, Mike Pence.



Americanos procedentes de Reino Unido e Irlanda e cidadãos com residência permanente nos Estados Unidos poderão entrar no país, porém deverão transitar por um número restrito de aeroportos, onde serão submetidos a exames antes de permanecerem em quarentena em casa. Segundo um autoridade americana, a medida deverá ser aplicada por 30 dias.



O presidente americano, Donald Trump, supreendeu a todos na última quarta-feira, ao anunciar a suspensão por 30 dias da entrada nos Estados Unidos de viajantes que tenham passado recentemente por um dos 26 países do Espaço Schengen. A medida não afetava o Reino Unido, onde a epidemia de coronavírus, no entanto, começa a se espalhar.



O problema é que "as pessoas podem ir para Reino Unido ou Irlanda a partir da Europa continental e, de lá, viajar para os Estados Unidos", driblando a proibição anterior, explicou uma autoridade consultada pela AFP para justificar a nova medida.