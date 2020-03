Teste de Trump dá negativo para coronavírus, anuncia médico da Casa Branca

Washington - O teste do presidente americano, Donald Trump, deu negativo para o novo coronavírus, anunciou o médico da Casa Branca neste sábado.



Trump se submeteu ao teste após ter entrado em contato com membros de uma delegação brasileira que visitaram seu resort na Flórida e deram positivo para a doença.



"Recebi esta noite a confirmação de que o teste de Trump deu negativo", anunciou o médico do presidente, Sean Conley. "Uma semana após jantar com a delegação brasileira em Mar-a-Lago, o presidente continua sem apresentar sintomas."



Trump, 73, resistiu a se submeter ao teste do novo coronavírus, que já matou 51 americanos e alterou o ritmo de vida em todo o país, com milhões de pessoas trabalhando de casa, escolas fechadas e lojas vazias.