Itália tem recorde de mortes em 24 horas por novo coronavírus

Itália - A Itália registrou 368 novas mortes relacionadas com o coronavírus em 24 horas, o que eleva o número de vítimas fatais a 1.809 no país, o mais afetado da Europa, segundo um balanço divulgado neste domingo pela Proteção Civil.



Como no sábado, o número de infectados também aumentou, com 3.509 novos casos em 24 horas, elevando o total a quase 2 mil. A região de Milão, na Lombardia (Norte), continua sendo a mais afetada, com 1.218 mortos e 13.272 casos.