Trump diz que pandemia nos EUA deve ir até julho

Washington - O presidente Donald Trump disse nesta segunda-feira que a pandemia de coronavírus que matou milhares de pessoas no mundo pode terminar em julho nos Estados Unidos.



"Portanto, parece-me que, se fizermos um bom trabalho ... as pessoas estão falando sobre julho, agosto, algo assim", disse Trump a repórteres na Casa Branca quando perguntado quanto tempo o surto poderia durar.



"Então eu estaria certo nesse período de tempo terminaria completamente".



Trump, que disse que os EUA "podem estar" entrando em recessão devido ao vírus, pediu aos americanos que restrinjam as reuniões a grupos de menos de dez anos quando socializarem fora ou dentro de casa.