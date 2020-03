Trump diz que 'pode ser' que economia dos EUA entre em recessão

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que "pode ser" que o país esteja entrando em recessão devido à pandemia de coronavírus que abalou a economia global.



Questionado em uma entrevista coletiva na Casa Branca se, após o colapso do mercado de ações, é possível uma recessão nos Estados Unidos, o presidente respondeu: "Pode ser", disse.



"Não pensamos em termos de recessão. Pensamos em termos de vírus", declarou.



Em relação ao avanço da doença, o presidente americano declarou que a pandemia da Covid-19, que matou milhares de pessoas no mundo, pode terminar em julho nos Estados Unidos.



Sobre o cancelamento das eleições primárias democratas previstas para esta terça em quatro estados do país devido às medidas de combate à pandemia, Trump declarou.



"Deixo isso nas mãos dos estados, é algo importante adiar uma eleição ... mas acho que adiar é desnecessário".



Quem defende o adiamento é o governador de Ohio, que ao lado da Flórida, Illinois e Arizona decide nesta terça quem será o candidato democrata a evitar a reeleição de Trump em novembro, pensa diferente.



É minha recomendação que seja adiada a votação presencial até 2 de junho de 2020", disse o governado, acrescentando que uma ação será movida para adiar as eleições "até essa data".