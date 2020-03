Número de mortes provocadas pelo coronavírus supera 9 mil

Paris - A pandemia do novo coronavírus matou mais de 9 mil pessoas no mundo, segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais.

Nesta quinta-feira às 8h no horário de Brasília, o número total de mortes alcançava 9.020, a maioria delas na Europa (4.134) e na Ásia (3.416), berço da epidemia.



A Europa, que registrou mais de 700 mortes nas últimas 24 horas e tem mais de 90.000 personas infectadas, é o continente onde a pandemia avança mais rapidamente.