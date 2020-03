Ministro francês critica quem não respeita quarentena: 'Imbecis'

Paris - Mesmo com a implementação de medidas de confinamento e aplicação de multas para quem não respeitá-las, muitos franceses não têm seguido a ordem de quarentena em casa e têm saído às ruas sem justificativa. O ministro do Interior da França, Christophe Castaner, não poupou críticas a quem não tem levado a sério a tentativa de impedir o avanço do coronavírus no país.



"Alguns consideram que são pequenos heróis. Mas são imbecis e uma ameaça para si e para os outros", disse o político nesta quinta-feira.



Desde a implementação das regras, mais de 4 mil multas já foram aplicadas a pessoas que não respeitaram a quarentena. Em função do alto número em apenas dois dias, o governo francês triplicou a multa.



A França já contabilizou 9.134 contágios e 89 mortos em decorrência do coronavírus, segundo divulgado pelo governo na noite de quarta-feira. Para tentar conter o avanço da doença, as autoridades francesas impuseram medidas restritivas. Somente pode sair de casa quem não tem condições de trabalhar a distância, para ir ao médico, fazer compras ou se exercitar sozinho.