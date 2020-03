Itália e França prorrogam quarentena para conter avanço do Covid-19

Rio - Os governos de Itália e França afirmaram nesta quinta-feira que o período de confinamento será prolongado nos países. No epicentro da epidemia de coronavírus na Europa, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, confirmou que a quarentena imposta à população será estendido, superando previsão inicial de 3 de abril. Na Itália, o número de mortos já se aproxima da casa dos três mil. Os casos confirmados de coronavírus já são mais de 36 mil.

Na França, autoridades de saúde reiteraram nesta quinta-feira que o confinamento no país também será prolongado além dos 15 dias estabelecidos inicialmente. As medidas entraram em vigor na terça-feira e, desde então, a circulação das pessoas nas ruas está restrita. Mas nem todos os franceses têm seguido as orientações.



"Alguns consideram que são pequenos heróis quando violam as regras. Mas não, são imbecis e sobretudo uma ameaça para si mesmos", declarou nesta quinta-feira o ministro do Interior da França, Christophe Castaner.



As medidas impostas pelas autoridades francesas limitam a circulação apenas trabalhar, ir ao médico, fazer compras ou praticar exercícios (sozinhos e perto de casa). A França registra 9.134 contágios e 89 mortos pela Covid-19, segundo o balanço oficial de quarta-feira.