Coronavírus pode sobreviver por até 3 dias em plástico e aço inox, diz estudo

Rio - Lavar as mãos e a higienização de superfícies são muito importantes no combate ao coronavírus, ainda mais após as conclusões de um estudo feito pela revista científica "New England Journal of Medicine" e divulgado na terça-feira. Na publicação, cientistas americanos constataram que o covid-19 pode sobreviver no ar por horas, e até três dias em plástico e aço inox.O estudo realizado por cientistas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) testou a resistência do novo coronavírus em cinco materiais diferentes. Em superfícies de papelão, o covid-19 pode sobreviver por até 24 horas, nos de cobre por 4 horas e em poeiras, 1 hora.Também foram feitas simulações de pessoas tossindo e espirrando, com um inalador. E foi constatado que o coronavírus ficou no ar por cerca de 3 horas. Entretanto, essa parte da pesquisa gerou críticas de outros cientista,s que consideraram exagerada a previsão.