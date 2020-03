Vídeo: Em tempo de coronavírus, 'dinossauro' surge em rua da Espanha

Espanha - Por causa da pandemia do novo coronavírus, o governo espanhol decretou que só é permitido sair de casa para atividades essenciais. Mas isso não impediu que um homem vestido de T-Rex fosse visto passeando pelas ruas vazias da cidade de Murcia, a 400 km de Madri, burlando a quarentena. A polícia local agiu rapidamente mandou o cidadão voltar para a sua residência.

As imagens do homem fantasiado de T-Rex começaram a fazer sucesso nas redes sociais nesta segunda-feira, data em que a quarentena imposta pelo governo, decretada no último sábado, teve início. Em vídeo, um morador flagrou o momento da detenção.

Se aburrió de estar en cuarentena por el COVID-19 y disfrazó de T-Rex y salió a las calles de Murcia, España. La Policía lo detiene. El video lo difundió la propia policía de Murcia. pic.twitter.com/Aje4yQtT7l — @ideainfo1 (@ideanoticias1) March 19, 2020



Em outro momento, o mesmo homem é visto levando o lixo para fora de casa e voltando correndo para o prédio onde mora.

Na Espanha foi decretado estado de emergência e pessoas flagradas na rua sem um motivo plausível são multadas. Mas há um cidadão espanhol circulando com fantasia de tiranossauro rex. Nesse vídeo o tiranossauro rex é flagrado levando o lixo para fora e voltando correndo pra casa. pic.twitter.com/GfPzYc6Nc0 — áᵣₜₑₘᵢₛ (@Iuzdelfuego) March 18, 2020

A Espanha é o quarto país no mundo com mais casos registrados do novo coronavírus. Até agora, mais de 17 mil casos foram confirmados e o números de mortes já passa de 800. Apenas nas últimas 24 horas, 169 pessoas faleceram por causa do Covid-19.