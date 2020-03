Príncipe de Mônaco é diagnosticado com coronavírus

Monte Carlo - Em comunicado oficial, o principado de Mônaco confirmou que o príncipe Albert II foi diagnosticado com o novo coronavírus. O chefe de estado tem 62 anos, mas não pretende parar de trabalhar mesmo com a doença, segundo as autoridades locais.



Com o príncipe, testado no início da semana após sentir os sintomas da doença, Mônaco chegou a oito casos de coronavírus confirmados. O principado fica no Sul da França, onde há mais de 5 mil infectados e os cidadãos estão em quarentena desde terça-feira.