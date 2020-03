Itália supera a China em número de mortos pelo coronavírus

Roma - A Itália superou a China nesta quinta-feira em número de mortes por coronavírus, com 427 novos falecimentos em 24 horas, o que levou a um total de 3.405, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.



Assim, a Itália se torna o país com mais mortes por covid-19, à frente da China (3.245), Irã (1.284) e Espanha (767).



A Itália registrou suas primeiras mortes pela doença em 22 de fevereiro.



Há uma semana, a Itália tinha 1.016 mortos. Esse número triplicou desde então. O país registra 56 mortes para cada milhão de habitantes, em comparação com a Espanha (16 mortes por milhão).



A China, por seu lado, tem 2,2 mortes por milhão de habitantes.



Mais de dois terços das mortes registradas na Europa desde o início da pandemia ocorreram na Itália.



A Lombardia, região que inclui Milão, capital econômica do país, continua sendo a mais afetada, com quase 20.000 casos e 2.168 mortes, seguida por Emilia Romagna (5.214 casos e 531 mortes) e Veneza (3.484 casos e 11 mortes).