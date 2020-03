Coronavírus mata mais de 10 mil pessoas no mundo, maioria na Europa

A pandemia do novo coronavírus matou mais de 10 mil pessoas no mundo, mais de 5.000 delas na Europa, de acordo com um balanço da AFP elaborado com base em dados oficiais e atualizado nesta sexta-feira às 11h GMT (8h de Brasília).



No total foram registradas 10.316 mortes, a maioria na Europa (5.168) e Ásia (3.431). Desde o início da epidemia foram contabilizados mais de 246.430 casos de contágio em 161 países ou territórios.



Com 1.034 mortes nas últimas 24 horas, e o total de 110.568 casos de contaminação contabilizados oficialmente, a Europa é o continente mais afetado pela pandemia.



A Itália é o país com mais mortes (3.405), à frente da China (3.248), onde a epidemia teve início, e do Irã (1.433).



Em seguida aparecem Espanha, com 1.002 mortos (19.980 casos), França, com 372 mortos (10.995 casos), e Estados Unidos, com 205 mortos (14.250 casos).