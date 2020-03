Croácia - Um terremoto de magnitude 5,3 sacudiu Zagreb neste domingo, deixando uma adolescente gravemente ferida e causando danos materiais e pânico, o que levou as autoridades a pedir à população que não se reunisse por medo de propagação do coronavírus.



O tremor ocorreu às 6h (2h de Brasília) e fez com que muitos habitantes deixassem rapidamente suas casas para se reunir nas ruas, constatou um jornalista da AFP no local. A torre da catedral no centro histórico de Zagreb e as fachadas de vários edifícios foram danificadas pelo terremoto.



Na confusão, médicos citados pela agência local Hina anunciaram a morte de uma adolescente de 15 anos, mas depois retificaram a informação e afirmaram que a jovem está em estado crítico. Há outras pessoas com "ferimentos", mas a maioria não seria grave, segundo Damir Trut, do serviço de defesa civil.



Segundo o Centro Sismológico Euromediterrâneo (C-SEM), o epicentro do terremoto foi localizado a cerca de 7 quilômetros ao norte de Zagreb. O terremoto foi sentido no sul da Áustria e na Eslovênia.



O ministro do Interior, Davor Bozinovic, pediu à população que permaneça nas ruas, mas que evite se reunir em grupos para não facilitar a disseminação do coronavírus, que já infectou 200 pessoas na Croácia.



"Mantenham distância. Não se agrupem. Estamos enfrentando duas crises graves, o terremoto e a epidemia", disse ele.



Várias áreas da capital estavam sem eletricidade. O prédio do parlamento também foi danificado. Cerca de uma hora depois, a cidade foi abalada por um novo tremor, de magnitude 5.



Os Balcãs estão localizados em uma grande falha sísmica e frequentemente registram terremotos de baixa intensidade.