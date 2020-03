Itália - O caos segue na Itália. O número de mortos pelo coronavírus no país europeu subiu para 5.476, de acordo com balanço divulgado neste domingo pela Defesa Civil local. A Itália registrou 651 falecimentos em um dia, após o recorde de 793 óbitos anunciado no último sábado.

Pelo menos até a última sexta-feira, a Federação Nacional da Ordem dos Médicos informou que pelo menos 3,3 mil médicos, enfermeiros e demais operadores de saúde foram contaminados pelo novo coronavírus apenas no território italiano.

Na última quinta, a Itália superou a China em número de mortos pela Covid-19 . Até aquele dia, o país europeu contabilizava 3.405 mortes desde o início do surto, enquanto os chineses registravam 3.245. Depois que o país asiático controlou a Covid-19, a Europa se tornou o novo epicentro da pandemia.



Com informações da Ansa