Espanha - O tenor espanhol Plácido Domingo, que sofreu no último ano acusações de assédio sexual, anunciou neste domingo em sua página do Facebook que testou positivo para o coronavírus.



"Sinto que é minha obrigação moral anunciar que testei positivo ao COVID-19, também conhecido como o coronavírus", declarou o cantor de 79 anos, destacando que tanto ele quanto sua família se encontram isolados e em "boa saúde".



O cantor não especifica em sua mensagem se está na Espanha, o segundo país da Europa mais castigado pelo coronavírus, com mais de 28.500 casos detectados e 1.720 mortes, atrás da Itália.



Desde agosto, o reconhecido tenor se encontra no olho do furacão de um escândalo de abuso sexual, depois que vinte mulheres o acusaram de assediá-las, beijá-las à força ou chantageá-las.



O escândalo lhe custou seu cargo de diretor da Ópera de Los Angeles, que desempenhava desde 2003.