Casal americano vai ao mercado utilizando máscara com suástica

Estados Unidos - Um casal americano foi flagrado utilizando máscaras estampadas com suásticas em um supermercado do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, no último sábado.



De acordo com o site TMZ, o casal afirmou que não era nazista e estava “alertando” sobre o futuro dos EUA caso o candidato Joe Biden fosse escolhido nas eleições presidenciais que aconteceram no final deste ano.



O casal foi vaiado por outros consumidores que estavam no mercado. Durante as ofensas, a polícia foi acionada. Os oficiais chegaram no local e alertaram que os dois poderiam ser proibidos de fazer compras no estabelecimento por conta da máscara.



Em nota, o mercado lamentou o ocorrido e disse não tolerar comportamento discriminatório. "Nós nos esforçamos para fornecer um ambiente de compras seguro e confortável para todos os nossos clientes. Não toleramos nenhuma forma de discriminação ou assédio em nenhum aspecto”, disse o estabelecimento.