Fauci diz que está 'cautelosamente otimista' e que vacina pode estar pronta em dezembro

São Paulo - Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci disse nesta terça-feira, em entrevista ao programa Good Morning America, da rede americana ABC, que está "cautelosamente otimista" de que uma vacina contra o novo coronavírus possa estar pronta entre o fim do outono e o início do inverno no Hemisfério Norte.

O período equivale ao fim da primavera e início do verão no Hemisfério Sul. Em 2020, o verão terá início em 21 de dezembro na região do globo abaixo da linha do Equador. Fauci ressaltou que a produção de vacinas é um processo longo e que a profilaxia deve produzir resposta imune satisfatória para ser disponibilizada à população. "Esse é realmente um dos problemas quando você lida com vacinas", afirmou à emissora.