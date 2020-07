Após 20 dias internada com coronavírus, enfermeira tem alta e morre 24 horas depois

enfermeira, que passou 20 dias internada em Mar del Plata, chegou a precisar de respirador para lidar com as complicações causadas pela

São Paulo - María Mariángeli, de 43 anos, morreu 24 horas após ter alta hospitalar. A, que passou 20 dias internada em Mar del Plata, chegou a precisar de respirador para lidar com as complicações causadas pela covid-19

Mariángeli teve tromboembolismo pulmonar massivo. No entanto, os médicos dizem que a morte da enfermeira pode não ter relação direta com a Covid-19, pois este é um quadro que pode acometer pacientes com situações críticas, independentemente da doença.

"É um quadro que ocorre em pacientes críticos, uma causa de morte frequente em pacientes que passaram por alguma situação grave. É um diagnóstico que está longe do coronavírus", disseram os médicos à imprensa local.

Em menos de um dia após ir para a casa, a paciente passou a, repentinamente, ter dificuldades para respirar. Foi solicitada uma ambulância para levá-la ao mesmo hospital que tinha deixado na noite anterior, mas a situação de Maria se agravou ainda enquanto estava no veículo. Então, a enfermeira foi levada à clinica mais próxima. Ao chegar ao local, já estava com parada cardiorrespiratória.

De acordo com o jornal Clarin, da Argentina, o Hospital Privado de Comunidade tinha realizado um tratamento para prevenir que a enfermeira sofresse com tromboembolismo pulmonar.

Ainda assim, acabou desenvolvendo a complicação. A morte de María causou grande comoção em Mar del Plata na noite de hoje, e a população local se despediu da enfermeira com uma salva de aplausos