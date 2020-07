Três artistas infantis vestidos como personagens da Patrulha Canina foram agredidos, abusados ​​racialmente e mantidos reféns em uma festa até a polícia chegar em três vans, na Inglaterra.

A trupe foi contratada para se apresentar na festa no jardim de uma criança de quatro anos, mas descobriu que o local era um acampamento de caravanas.

Ebony Gooding, 28, contou como os amigos - vestidos como Chase, Marshall e Sky da série de desenho animado Channel 5 - foram confrontados por uma multidão de crianças em idade escolar que imediatamente começaram a chutá-las e socá-las.

Sua prima, Rosie Trumpet, teve sua cabeça de traje Chase espancada e um garoto de cinco anos gritou com abuso racista contra ela.

Outras cinco crianças agarraram Ebony, abaixando a cabeça do céu para que ela não pudesse ver e a empurrou.

Uma criança então pegou um microfone enquanto os hooligans do tamanho de uma caneca gritavam repetidamente insultos raciais.

Ebony disse: “Continuamos fazendo gestos de choro para que eles se acalmem.

"Ninguém os controlava e eles estavam apenas sendo autorizados a nos atacar".

Ebony, sua irmã Tamara, 29, e Rosie, 31, fugiram para o carro, mas os pais fecharam os portões e disseram a eles: "Você não vai sair daqui."

'LUNÁTICO COMPLETO'

Os pais do aniversariante então exigiram seu depósito de £ 80 pela reserva de £ 400 antes que um amigo do pai ameaçasse: "Eu faria apenas o que ele quer - ele é um lunático completo".

Os amigos tocaram 999 e oito policiais correram para o local em Little Billington, perto de Leighton Buzzard, Camas.

Ebony, de High Wycombe, Bucks, disse: “Havia muitos policiais. Havia três vans e três carros da polícia.

“Parecia que havia polícia em todos os lugares.

"Foi surreal e parecia tão exagerado para a festa de aniversário de uma criança de quatro anos, mas eu posso entender por que eles não queriam se arriscar."

“Não podíamos acreditar na rapidez com que as coisas saíam do controle. Aquelas crianças estavam além da natureza. Eles eram aterrorizantes.

O abuso racial teria sido repugnante para adultos, mas para crianças era inacreditável. Triste aniversário e nada infantil.