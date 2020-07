Após acidente doméstico, filha de seis anos salva a mãe ligando para emergência

Isla Harrison, uma menina britânica de seis anos de idade, foi uma verdadeira heroína. A garota salvou a mãe Suzann de um acidente doméstico, após ela tropeçar e cair no chão, sentindo tanta dor que não conseguia falar ou se mexer. Com tranquilidade, a menina tomou a atitude mais sensata e ligou para o serviço de emergência pedindo socorro.

"Minha mãe caiu no chão e machucou as costas", a menina falou na ligação, conforme mostrou o programa de televisão "Good Morning Britain". Hannah, a atendente, perguntou o que havia acontecido e Isla respondeu com calma. "Ela tropeçou no degrau que eu uso, caiu no chão e machucou as costas", a menina ainda explicou que fazia pouco tempo que o acidente tinha acontecido e disse que Suzann não conseguia se levantar. "Eu coloquei travesseiros ao redor dela e eu coloquei alguns dos meus bichinhos de pelúcia perto dela", continuou.



"No começo da chamada eu pude perceber que era uma criança, mas ela foi absolutamente incrível, ela sabia o que dizer, respondeu a todas as perguntas para eu saber o que estava acontecendo. Ela foi incrível", Hannah contou. A atendente ainda disse que ficou na ligação com Isla para a menina não entrar em pânico enquanto a ambulância não chegasse, mas a garota se manteve calma o tempo todo.



Durante entrevista, Isla contou que assiste a um programa chamado "Ambulância", por isso sabia o que tinha que fazer. "Eu não lembro muita coisa. Eu só lembro da Isla sentada lá comigo. Ela desbloqueou meu telefone com o reconhecimento facial e ligou para o pai primeiro, que estava no trabalho, e depois ela chamou a ambulância para mim", contou Suzann, que está se recuperando do acidente e logo estará bem.



"Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo, eu tive que checar. 'Você tem certeza que a mamãe está bem?'. Eu conseguia ouvir ela com muita dor ao fundo e percebi que era sério", contou o pai da garota. Por conta de tudo que vez, Isla ganhou um prêmio de coragem dos paramédicos. "Eu fiquei muito animada com isso", ela fala sorrindo.