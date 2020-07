Pai salva filha de 4 anos da mandíbula de um jacaré gigante

Foram necessárias três horas, muito músculo e algumas folhas de compensado para puxar um jacaré de quase 12 pés de Clear Creek, deixando uma família dos EUA contando suas bênçãos depois do susto.

Andrew Grande, um norte-americano, mostrou reflexos rápidos e nervos de aço que impediram sua filha de quatro anos de idade, Brandalyn, de acabar nas mandíbulas de um imenso jacaré. Tudo aconteceu no dia 25 de julho na cidade de League City, Texas, numa época em que o homem estava no jardim de sua casa enquanto sua filha brincava com o irmão e a babá perto do canal atrás da casa.

"Ele estava indo direto para ela, não há dúvida de que é para onde ele estava indo", disse Andrew Grande, Sr., que estava no quintal quando viu a cabeça da fera mergulhar acima e abaixo da água.

Veio direto para a antepara e afundou novamente", disse Grande.

"Por acaso, eu estava em pé, onde estamos agora pegando alguma coisa e, por acaso, olhei para trás e a menos de dez metros dela havia um jacaré enorme vindo direto a sua distância, diretamente em sua direção", descreveu ele.

"Demorou cerca de três horas", disse Grande. Também foram necessárias várias pessoas, várias tábuas de compensado para ajudar a deixar o jacaré fora da água e muita coragem para tapar sua boca.