Documentos apontam que filho de Elizabeth II participou de orgia com adolescentes, diz site

O bilionário Jeffrey Epstein, declarado morto por suicídio em agosto de 2019, enquanto esperava seu julgamento após ser acusado de tráfico sexual, supostamente forçou a menor de idade Virginia Roberts Giuffre a fazer sexo com o príncipe Andrew, duque de York, filho da Rainha Elizabeth. A intenção seria reunir evidências incriminatórias para chantagear o membro da família real britânica, segundo documentos do tribunal obtidos pelo jornal britânico Daily Mail.



Os documentos do tribunal divulgados na quinta-feira em Nova York alegam que Epstein traficou meninas menores de idade para o príncipe, além de outras figuras poderosas e bem relacionadas.



Virginia Roberts, mencionada nos documentos do tribunal como Jane Doe # 3, foi "forçada" a ter relações sexuais com o duque de York "quando era menor" no apartamento de Ghislaine Maxwell, ex-companheira de Epstein que agia, segundo às investigações, como uma facilitadora dos crimes, em Londres, em Nova York e na ilha privada de Epstein nas Ilhas Virgens Americanas.



O documento aponta que ao menos uma vez, o príncipe participou de um encontro nas Ilhas Virgens dos EUA, onde houve uma orgia com várias outras jovens menores de idade.

O príncipe também é acusado de ter feito lobby junto ao governo dos EUA para tentar um acordo judicial que amenizasse a situação de Epstein, quando ele foi preso em 2008. Um membro da família real rejeitou esta alegação na manhã deste sábado. A pessoa, próxima a Andrew, descreveu a hipótese como "uma mentira direta, sem fidedignidade, sem justificativa", acrescentando que o tribunal federal de apelações dos EUA no ano passado disse que a reivindicação deveria ser tratada com "extrema cautela".



Segundo os documentos do tribunal, Epstein disse à então adolescente Roberts "que ela deveria dar ao príncipe tudo o que ele exigia e exigia que ela lhe desse informações sobre os detalhes do abuso sexual".



Ghislaine Maxwell teria facilitado os atos de abuso sexual do príncipe Andrew, diz o documento. Ela nega todas as acusações contra ela.



Epstein, o pedófilo bilionário, teria traficado sexualmente Roberts e outras jovens para figuras poderosas, interessado em negócios, ganhos pessoais, políticos e financeiros, bem como obter material chantageá-los, afirmam documentos do tribunal. Esses indivíduos incluem "numerosos políticos americanos proeminentes, poderosos executivos de negócios, presidentes estrangeiros, um conhecido primeiro-ministro e outros líderes mundiais", diz a reportagem do Daily Mail.