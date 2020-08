Rio - Em seu relatório mais recente, de sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que há 165 vacinas sendo desenvolvidas. Dessas, 26 estão em avaliação clínica, ou seja, iniciaram testes em seres humanos . São cerca de 90 mil voluntários, por enquanto, que vão receber as doses. Seis das vacinas estão na fase 3, a última. As outras 139 estão em um momento inicial, de identificar o agente causador e realizar testes em animais, como camundongos, por exemplo.Duas das vacinas em estágio mais avançado contam com a participação de instituições brasileiras. O Instituto Butantã trabalha no desenvolvimento junto à farmacêutica chinesa Sinovac para produção e testes. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas iniciou os testes dessa vacina na quinta-feira.A fábrica Bio-Manguinhos, na Fundação Oswaldo Cruz, se prepara para produzir a vacina contra covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido. O acordo entre a Fiocruz e a AstraZeneca, farmacêutica que adquiriu a vacina inglesa, foi anunciado no fim de junho. O Estadão atualizará esse monitor regularmente até o dia em que uma vacina estiver disponível para as pessoas (estadao.com.br/e/vacina).As plataformas que estão sendo utilizadas para desenvolvimento da vacina são divididas basicamente em quatro categorias. A busca a partir do vírus inativo é a mais tradicional. O vírus passa por processos de mutação até se tornar incapaz de causar a doença. Há a forma de obter a cura por vírus atenuado também, cuja a diferença é que ele ainda contém agentes infecciosos vivos, mas enfraquecidos, incapazes de contaminar um ser humano.A segunda forma é o vetor-viral (replicante e não replicante). Parte do vírus é coletada e modificada geneticamente para produzir proteínas do coronavírus. A diferença entre eles é que um pode se replicar dentro das células e o outro não.Outra forma de obtenção da vacina é por ácido nucleico (DNA ou RNA). Envolve apenas o material genético e não o vírus.Ainda não possui eficácia comprovada no mercado. O ácido nucleico codifica a proteína do vírus para inativá-lo. Também existe a tentativa por subunidade de proteína. É a que possui mais estudos. Ele atua no processo de entrada do vírus na célula É como se fosse uma membrana que impedirá que o novo coronavírus grude na célula.Opções em teste:Desenvolvedor: Universidade de Oxford/ AstraZenecaEstágio: Fase 3Plataforma: Vetor-viral não replicanteTestagem: 2 mil voluntáriosComo será: Dose únicaInício do estudo: Maio de 2020Prazo de conclusão: Julho de 2021Última notícia: Mostrou-se segura e produziu resposta imune em ensaios clínicos iniciais em voluntários saudáveis.Desenvolvedor: Moderna/ NIAIDEstágio: Fase 3Plataforma: RNATestagem: 30 mil voluntáriosComo será: Duas doses no intervalo de 28 diasInício do estudo: Julho de 2020Prazo de conclusão: Outubro de 2022Última notícia: Foi considerada segura e provocou resposta imunológica em todos os 45 voluntários em um estágio inicial.Desenvolvedor: CanSino Biologics Inc.Estágio: Fase 2Plataforma: Vetor-viral não replicanteTestagem: 500 voluntáriosComo será: Dose únicaInício do estudo: Abril de 2020Prazo de conclusão: Janeiro de 2021Última notícia: Mostrou-se segura para pacientes e provocou uma resposta imune significativa, de acordo com os resultados publicados pela revista médica The Lancet.Desenvolvedor: SinovacEstágio: Fase 3Plataforma: Vírus inativadoTestagem: 8.870 voluntáriosComo será: Duas doses com intervalo de 14 diasInício do estudo: Julho de 2020Prazo de conclusão: Outubro de 2021Última notícia: Os primeiros testes foram realizados agora em julho em profissionais do Hospital das Clínicas de São Paulo.Desenvolvedor: BioNTech/ PfizerEstágio: Fase 3Plataforma: RNATestagem: 32 mil voluntáriosComo será: Duas doses no intervalo de 28 diasInício do estudo: Abril de 2020Prazo de conclusão: Janeiro de 2022Última notícia: Segundo farmacêuticas, foram verificadas respostas imunes ‘fortes’, em velocidade anterior ao prazo estimado.Desenvolvedor: Instituto Biológico de Pequim/ SinopharmEstágio: Fase 3Plataforma: Vírus inativadoTestagem: 5 mil voluntáriosComo será: Duas doses/ 14 ou 28 diasInício do estudo: Julho de 2020Prazo de conclusão: Julho de 2021Última notícia: Testes demonstraram a segurança e a capacidade de duas doses estimularem respostas imunes.