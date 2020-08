Apresentadora de TV exibe hematomas após escapar de ser estuprada na frente do filho

jornalista de 28 anos está com vários hematomas no rosto. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Lugova, foi atacada na noite da última sexta-feira quando ela viajava de Mariupol para Kiev, na companhia do filho de seis anos. Ucrânia - A apresentadora de TV ucraniana Anastasia Lugova, de 28 anos, revelou os ferimentos que sofreu após ser atacada por um homem em um trem noturno na Ucrânia . Ano rosto. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Lugova, foi atacada na noite da última sexta-feira quando ela viajava de Mariupol para Kiev, na companhia do filho de seis anos.

Galeria de Fotos Anastasia Lugova Reprodução / Facebook Anastasia Lugova Reprodução / Facebook Anastasia Lugova no hospital Reprodução / Facebook Anastasia Lugova Reprodução / Facebook Anastasia Lugova Reprodução / Facebook Anastasia Lugova Reprodução / Facebook Anastasia Lugova Reprodução / Facebook

Segundo a imprensa internacional, ela e o filho dormiam em uma cabine privada quando um homem identificado como Vitaliy Rudzko, de 45 anos, invadiu o local às 3h, apenas de cueca. “Acordei com ele me segurando pelo pescoço e me socando no rosto. Comecei a gritar, pedindo ajuda, mas ninguém ouviu. “Ele então me disse: ‘seja uma boa menina ou será pior’”.



Rudzko foi preso e será julgado por agressão e tentativa de estupro e poderá ser condenado a até oito anos.



Lugova foi hospitalizada após o ataque, mas já recebeu alta. Ela disse que vai buscar auxílio psicológico para o filho: “Ele não para de chorar e fica pedindo desculpas por não ter conseguido me proteger”.