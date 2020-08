Os três marinheiros australianos que estavam há três dias desaparecidos, foram encontrados por aeronaves australianas e americanas no domingo (2). Eles usaram de um artíficio internacionalmente conhecido, o sinal de socorro "SOS". A mensagem foi escrita nas areias da ilha de Pikelot, no Pacífico.

Sefundo informações do governo australiano, a tripulação saiu do atol de Pulawat em 30 de julho e estavam em direção ao atol de Pulap há 43k de distância. Porém, eles ficaram sem combustível depois do barco, de sete metros sair do curso.



De acordo com a agência de notícias AFP, todos foram resgatados em boas condições de saúde.