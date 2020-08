Explosões em Beirute afetam navio da ONU e deixam feridos graves

Líbano - Soldados da missão da ONU no Líbano, cujo navio estava ancorado no porto de Beirute, ficaram gravemente feridos nas violentas explosões que sacudiram a capital libanesa, de acordo com a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil).

Os marinheiros feridos, "alguns dos quais gravemente", foram evacuados para "os hospitais mais próximos". Não foram dadas informações sobre suas identidades e nacionalidade. "Estamos com o povo e o governo libanês (...) e dispostos a dar assistência", acrescentou a Unifil, força multinacional de manutenção da paz presente no Líbano desde 1978.