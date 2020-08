Explosões em Beirute deixaram mais de 100 mortos, aponta Cruz Vermelha

São Paulo - Mais de 100 pessoas morreram, e mais de 4 mil ficaram feridas, nas duas grandes explosões ocorridas no porto de Beirute, nesta terça-feira, e que devastaram bairros inteiros da cidade, aponta um novo relatório divulgado nesta quarta pela Cruz Vermelha Libanesa.

Duas explosões muito violentas em Beirute no Líbano! pic.twitter.com/4TNwMJssRy — Soldados Da Paz (@paz_soldados) August 4, 2020 بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة.#بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020 Explosion in #Beirut #Lebanon - view from Annahar building. Praying for everyone's safety pic.twitter.com/Zf6fXaahUq — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

Explosões

O setor portuário foi isolado pelas forças de segurança após as explosões e nos arredores foram causados muitos danos e destruição. Janelas de muitos prédios e vitrines de lojas quebraram nos arredores após as explosões. Nuvens de fumaça laranja podiam ser vistas no céu da capital.

Duas horas após a explosão, chamas ainda podiam ser vistas na área. Um helicóptero carregava água do mar para apagar os incêndios.

"Vimos um pouco de fumaça e depois uma explosão. E então um cogumelo (de fumaça). A força das explosões nos arremessou para dentro do apartamento", diz um morador do bairro Manssouriyeh, que viu a explosão de sua varanda, a vários quilômetros do porto.

Após as explosões, muitos moradores, alguns deles feridos, andavam pelas ruas em direção aos hospitais.

Em frente ao centro médico de Clémenceau, dezenas de feridos, incluindo crianças cobertas de sangue, aguardavam atendimento, constatou um jornalista da AFP.

Segundo testemunhas, as deflagrações foram ouvidas até mesmo na cidade costeira de Larnaca, no Chipre, a mais de 200 km da costa libanesa.