Beirute: após passar 16 horas embaixo de escombros, homem é resgatado com vida

A Defesa Civil local e os militares estão fazendo trabalhos de resgate em diversas áreas da cidade.

Segundo dados da Cruz Vermelha libanesa, estima-se que a tragédia de terça-feira (4), deixou mais de 100 mortos, 100 desaparecidos e 4 mil feridos. As equipes de resgate continuam no local realizando busca dos desaparecidos.

Quase 24 horas depois do acidente, as principais ruas do centro da cidade continuam cheias de escombros, veículos danificados e as fachadas dos prédios destruídas. De acordo com informações da Associated Press, ainda há fumaça saindo do local da explosão.



Os silios de trigo que ficam no porto foram completamente destruídos. As primeiras estimativas são de que cerca de 85% dos grãos do país, que são principalmente voltados para importação, estavam nos armazéns que foram destruídos.



Marwan Abboud, governador de Beirute, disse que "mais da metade de Beirute está destruída ou danificada" e estima que mais de 300 mil pessoas estejam desabrigadas.