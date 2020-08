Vídeo: Mulher tosse de propósito no rosto de outra após discussão em supermercado

São Paulo - Uma mulher compartilhou o momento chocante em que foi 'tossida' por outra cliente em um supermercado na Flórida, nos Estados Unidos.



Heather Sprague, que é uma paciente com tumor cerebral, compartilhou o vídeo on-line junto com contexto, alegando que a compradora - no Pier One, no centro da cidade de St. John, em Jacksonville - tinha ficado irada e gritando com os trabalhadores, pois ela não conseguiu retornar uma item que ela não tinha com ela.

Debra Hunter, 52, deve comparecer ao tribunal em 19 de agosto por tossir deliberadamente em Heather Sprague, que a filmou em um shopping center em Jacksonville, Flórida, Estados Unidos.

Heather Sprague, atualmente em tratamento para um tumor cerebral, gravou o vídeo em 25 de junho no Pier 1 Mall, quando parou na loja. De repente, ela viu uma mulher "que estava se tornando cada vez mais notada.

“Ela estava gritando, xingando, insultando e ameaçando a equipe, pois exigia devolver um item que não tinha, apenas uma foto do item em seu telefone”, explica Heather. “Os funcionários foram profissionais e respeitosos. Mas eles não puderam devolver um item que ela queria e não tinha mais com ela".

Diante da situação começou a registrar:

"Fiquei a uma certa distância, peguei meu telefone e sem uma palavra comecei a filmar. Ele imediatamente desviou sua atenção da equipe para mim", continuou ele.

O vídeo mostra que Hunter, sem máscara, foi diretamente para Sprague, tossiu na cara dela e acrescentou: "Acho que vou ficar muito perto de você".

Antes de ir até ela, fez um gesto rude com Heather, uma situação que foi condenada por todos no estabelecimento.

Sprague denunciou o incidente à polícia e, um mês depois, Hunter foi presa.