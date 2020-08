Que confusão! Mulher se recusa a ir ao casamento da irmã gêmea; saiba o motivo!

Tudo que uma noiva não quer antes do grande dia é mais estresse, mas uma mulher não está conseguindo fugir de uma verdadeira confusão familiar, e o mais impressionante é que foi tudo causado por conta de um vestido. Segundo o jornal The Sun, a briga começou quando noiva escolheu um vestido para a madrinha e a irmã gêmea dela está se recusando a usar o look de qualquer maneira.

"Eu estou incomodada com a minha irmã gêmea, que decidiu não ir ao meu casamento porque ela não gostou da roupa que eu escolhi para ela usar. Eu acho que vai ficar fofo, mas ela está sendo bem difícil", escreveu a noiva em um grupo no Facebook. Ela também postou uma foto do vestido polêmico, que tem a parte decima branca e a saia rodada rosa.

Nos comentários da publicação, a maioria das pessoas ficou do lado da irmã gêmea. "Eu também sou gêmea e se minha irmã tentasse me fazer usar isso eu iria rezar para ela desistir dessa ideia e escolher algo que não fosse horrível e infantil", escreveu uma usuária da rede social. "Alguma criança está bem chateada que a fantasia de fada dela costurada pela avó foi roubada", brincou outra.