Milagre! Policial salva cadeirante de ser atropelado por trem; assista!

Na última quarta-feira (12), uma policial salvou um cadeirante idoso de ser atropelado por um trem. O caso aconteceu na cidade de Lodi, na Califórnia (EUA).

O idoso de 66 anos tentava cruzar a ferrovia quando ficou preso nos trilhos, segundo informações da emissora NBC. A policial Erika Urrea estava passando pela região no momento do ocorrido e conseguiu tirar o homem do local.

Olha essa imagem que veio de Lodi, nos EUA. Uma policial salvou um cadeirante que estava preso na linha do trem segundos antes dele ser atingido pela composição. pic.twitter.com/jPuQAnwcCU — Samuel (@SamPancher) August 13, 2020

O vídeo mostra a policial saindo da viatura às pressas. Ela consegue retirar o cadeirante dos trilhos e, logo depois, um trem em alta velocidade passa pela ferrovia.

O idoso foi salvo, porém uma das pernas do homem acabou ficando presa e foi atingida.