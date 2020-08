Surpreendente! Criança assoa peça de lego do nariz dois anos após brinquedo sumir

Wellington - Um menino de sete anos passou quase dois anos com uma peça de lego presa no nariz após acidentalmente aspirá-la na cidade de Dunedin, na Nova Zelândia . Sameer Anwar avisou aos pais que tinha cheirado o objeto acidentalmente, mas os pais não conseguiram retirar ou enxergar a peça, então o levaram para um hospital.

"A médica colocou uma luz apontada para o nariz dele e tentou sentir com o dedo e com as mãos, mas disse 'não tem nada aí. Eu não consigo ver nada'", afirmou o pai do menino em entrevista a um jornal local. Na ocasião, a profissional afirmou que o objeto poderia ter seguido para o trato digestivo do menino ou que ele poderia não ter aspirado.

Quase dois anos após o ocorrido, enquanto a família comia cupcakes, o menino começou a sentir migalhas no nariz e assoou, vendo a peça de lego em seguida, sem nenhum sinal de ferimento ou infecção. "Nós ficamos todos chocados", afirmou o pai do menino. Após o susto, a criança passa bem.