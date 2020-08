Urso abusado invade casa e aproveita para tocar piano; vídeo

EUA - Katie Hawley não estava presente quando um urso-negro abriu uma janela e entrou na casa , que fica em Vail, Colorado (EUA). Uma câmera de segurança flagrou o urso na sala de estar. O urso deslizou a janela com certa violência, mas sem quebrar nada, como se já conhecesse o conceito.

No vídeo, o urso é visto andando um pouquinho pelo lugar até que ele vê o piano. Aparentemente ele sabia tocar. Ou ele achava que sabia tocar.

Ele sobe no banquinho do piano e toca a sua música. Horrível. Foi uma música ruim e só com uma nota, muito ruim mesmo.

O urso saiu sem desarrumar nada, talvez pensando que precisasse praticar mais o instrumento. Katie, uma estudante de 21 anos, chegou em casa sem desconfiar de nada, mas notou a janela aberta. Na sala, tudo arrumado. Mas quando chegou na cozinha, descobriu que alguém passou por lá.

Toda a comida da geladeira e do refrigerador foram pra pança do urso pianista, e os restos ficaram jogados pelo chão. Não só isso: o urso espalhou farinha pela cozinha inteira. Comeu os cremes doces, os molhos, a pasta de amendoim, um pacote inteiro de um doce de chocolate.

Assustada, a moça ligou para a polícia, que conhecendo bem esses casos, logo de cara soube que era um urso. Então Katie, mais calma, se lembrou da câmera de segurança na sala e foi ver o vídeo.

De acordo com a mulher, embora ela tenha ficado assustada, achou o urso fofo. Agora, creio eu, os professores de piano devem ficar em alerta.