Canadá: Trudeau pede suspensão do Parlamento até 23 de setembro

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse na noite desta terça-feira, 18, em seu Twitter que pediu ao governo geral a suspensão do Parlamento do país até 23 de setembro. Na data, Trudeau quer apresentar um plano de recuperação econômica.

"Ao longo da pandemia, apoiamos os canadenses com uma grande resposta de emergência. Com cuidado - e com sucesso - reabrimos muitas partes da economia. E nas próximas semanas, apresentaremos nosso plano para reconstruir um Canadá mais forte e resiliente", publicou, na rede social.

Mais cedo, o premiê anunciou Chrystia Freeland como a nova ministra das Finanças, um dia após Bill Morneau pedir demissão para concorrer à secretaria-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Ela será a primeira mulher a ocupar o cargo.