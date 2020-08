Vacina contra o coronavírus será obrigatória na Austrália

Sydney - O governo da Austrália tornará obrigatória a vacina contra o coronavírus , com algumas exceções médicas, afirmou o primeiro-ministro Scott Morrison nesta quarta-feira.O chefe de governo conservador declarou que a vacinação "seria obrigatória, na medida do que pode ser obrigatório"."Sempre há exceções à vacina, por razões médicas, mas deve ser a única", declarou Morrison à rádio 3AW de Melbourne.O primeiro-ministro anunciou na terça-feira que o país fechou um acordo para obter a vacina "promissora" que está sendo desenvolvida pelo grupo farmacêutico sueco-britânico AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido.Morrison disse que o país produzirá e distribuirá gratuitamente vacina à população.Antecipando possíveis movimentos antivacina, Morrison destacou que há muitas coisas em jogo para permitir que a doença continue em propagação."Estamos falando de uma pandemia que destruiu a economia mundial e provocou centenas de milhares de mortes em todo o mundo", disse.O governo australiano calcula que, para erradicar a o vírus, 95% da população deve ser imunizada."Temos que dar a resposta mais ampla possível para que a Austrália recupere a normalidade", declarou Morrison.A vacina contra algumas doenças como pólio ou tétano é obrigatória antes da criança começar a frequentar a escola na Austrália. Mas há um grande debate a respeito dos tratamentos, pois muitas pessoas alegam que a obrigação atenta contra liberdade pessoal. Muitos grupos antivacina alimentam teorias da conspiração e sobre os supostos riscos. vacina de Oxford é uma das cinco que estão atualmente na fase 3 dos testes. Os cientistas acreditam que podem ter resultados até o fim do ano.A Austrália ainda precisa assinar um acordo final com a AstraZeneca sobre o preço da vacina. Até o momento não foi designado um fabricante local.O coronavírus provocou 775 mil mortes e quase 22 milhões de contágios em todo o planeta, de acordo com um balanço da AFP com base em dados oficiais dos países.