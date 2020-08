São Paulo - No último domingo, um homem estadunidense encontrou uma cobra dentro de um vaso sanitário. Episódio ocorreu no estado do Texas, nos Estados Unidos.

O registro foi compartilhado no Twitter e mostra o homem utilizando um taco de golfe para tentar retirar a cobra do vaso.

Had a little visitor at my house this wknd pic.twitter.com/Fex8ivJQzC — Gus West (@augustus_west) August 16, 2020

O vídeo viralizou nas redes sociais e usuários fizeram comentários como "sempre achei que esse era um medo irracional meu… aparentemente não".

O jornal The Sun informou que, segundo especialistas, se trata de uma espécie não venenosa de serpente, chamada ‘cobra-rato’ do Texas.