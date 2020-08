Óculos de Gandhi vendidos por R$ 1,9 milhão em leilão

Um par de óculos redondos que pertenceram ao herói da independência indiana, Mahatma Gandhi, que os deu "em agradecimento por uma boa ação", foram vendidos por 260.000 libras (cerca de R$ 1,9 milhão), anunciou a casa de leilões East Bristol Auctions.

"Os encontramos há apenas quatro semanas em nosso correio, deixados ali por um senhor cujo tio os recebeu do próprio Gandhi. Um resultado incrível para um objeto incrível!" , escreveu no Instagram a casa de leilões, publicando um vídeo da venda realizada na noite de sexta-feira.



O valor dos óculos de lente redonda com aro dourado era estimado entre 10.000 e 15.000 libras (R$ 73.000 e R$ 110.000).



Foram deixados no correio da casa de leilões.