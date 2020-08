Washington - A ex-juíza federal Maryanne Trump Barry, irmã mais velha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi gravada secretamente por sua sobrinha, Mary Trump, acusando o presidente norte-americano de mentir, ser cruel e não ter princípios.

A sobrinha de Maryanne Trump Barry e de Donald Trump lançou recentemente um livro em que denúncia o tio."Demais e nunca o bastante: como minha família criou o homem mais perigoso do mundo" traz ataques ao presidente norte-americano de pessoas próximas e com detalhes familiares, incluindo os feitos pela irmã de Trump. Mary Trump diz ter todas as gravações das conversas usadas, feitas entre 2018 e 2019.

Barry, irmã mais velha de Trump, tem 83 anos e também já criticou a política anti-imigração do governo de seu irmão. Em 2018, após crítica recebida, Donald sugeriu em entrevista que a colocaria na fronteira com o México para supervisionar casos de crianças imigrantes separadas de seus pais, como aconteceu à época. Ela rebateu e disse: "e você for uma pessoa religiosa, você quer ajudar as pessoas. Não faça isso", pediu.

As gravações dos ataques da irmã de Trump ao presidente dos EUA foram divulgadas pelo The Washington Post. Os áudios vieram à tona um dia após homenagem a Robert Trump, irmão de Maryanne e do presidente, em um serviço religioso na Casa Branca.

"Todo dia é outra coisa, quem se importa. Sinto falta do meu irmão e continuarei a trabalhar duro para o povo americano ",reagiu Trump em comunicado após a divulgação das falas de sua irmã. "Nem todos concordam, mas os resultados são óbvios. Nosso país logo estará mais forte do que nunca", prometeu.

Publicamente, Donald Trump e sua irmã mais velha pareciam se dar bem até a divulgação dos áudios gravados por Mary Trump. É a primeira vez que um membro da família além da sobrinha critica o presidente."É a falsidade de tudo. É a falsidade e essa crueldade. Donald é cruel", disse a irmã de Trump em trecho da gravação.