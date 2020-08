Flórida - Um motorista de táxi da Flórida, nos Estados Unidos, que não seguiu os conselhos de saúde depois de acreditar que o coronavírus era uma farsa, agora perdeu sua esposa para a covid-19 Brian Lee Hitchens e sua esposa Erin acreditavam nas teorias da conspiração disseminadas na internet sugerindo que o coronavírus é uma farsa, ligada às redes de internet 5G ou apenas uma gripe.O casal não seguiu as orientações de saúde nem procurou ajuda médica logo após ser infectado.Eles contraíram o coronavírus em maio e foram hospitalizados. Enquanto Brian se recuperava, sua esposa de 46 anos (que tinha asma e distúrbio do sono) permaneceu gravemente doente.Erin, que era pastora, morreu este mês de problemas cardíacos relacionados ao vírus.Brian disse à BBC News que "desejava ter acreditado (na gravidade da doença) desde o início" da pandemia. Também afirmou que espera que sua esposa o perdoe."Este é um vírus real que afeta as pessoas de maneiras diferentes. Não posso mudar o passado, só posso viver hoje e fazer melhores escolhas para o futuro ", explicou Brian.Antes da morte da esposa e enquanto estava internado, o taxista falou com a BBC sobre suas crenças anteriores a respeito da pandemia."Achávamos que o governo estava usando a covid-19 para desviar nossa atenção ou que tivesse a ver com o 5G", afirmou Brian Lee Hitches. "Daí, não seguimos as regras nem procuramos ajuda antes."