Empresa e filho do presidente Trump são processados

EUA - A procuradora de Nova York, Letitia James, entrou, nesta segunda, com uma ação contra a Organização Trump e Eric Trump, filho do presidente, que dirige as empresas do pai. Eles são acusados de enganar credores inflando os valores de seus ativos. Letitia pediu à Justiça que obrigue Eric, de 36 anos, a depor sob juramento a respeito das transações duvidosas, além de entregar milhares de documentos privados.

A procuradora investiga a empresa de Trump desde 2019, depois que Michael Cohen, ex-advogado do presidente, disse em depoimento ao Congresso que as declarações financeiras do grupo superfaturavam os valores de alguns ativos para obter melhores condições em empréstimos e seguros.



Em seu pedido para o depoimento de Eric, ela diz que o filho de Trump "esteve intimamente envolvido em uma ou mais transações investigadas". Segundo a procuradora, também é preciso acessar milhares de documentos da empresa.



"Durante meses, a Organização Trump fez declarações sem fundamento em um esforço para esconder provas", alegou Letitia. "Atrasaram, retiveram documentos e orientaram testemunhas." Em nota, a Organização Trump garante não ter cometido irregularidades. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.