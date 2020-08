Tempestade Laura se transforma em furacão e se aproxima dos EUA

Estados Unidos - A tempestade Laura , que está atingindo diversos países no Golfo do México, se converteu em um furacão nesta terça-feira e está se aproximando da costa dos Estados Unidos. O Centro Nacional de Furacões (NHC) emitiu alertas sobre a chegada do fenômeno.

Segundo o NHC, a previsão é de que o furacão ganhe força antes de chegar na costa do Louisiana e de parte do Texas. Estima-se que isso irá acontecer na próxima quarta-feira. Antes de chegar aos EUA, a tempestade atingiu diversas regiões do Caribe, causando estragos.

O agora furacão passou pelo Haiti e pela República Dominicana, deixado, ao menos, 24 mortos. Ele estava na costa de Cuba até a noite da última segunda-feira, quando voltou ao Golfo e ganhou força.

O NHC espera que a temporada de furacões no Atlântico seja severa neste ano. A expectativa é de que ocorram 25 tempestades, sendo o Laura a 12ª registrada até o momento.