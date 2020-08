Cachorro unicórnio? Veja o pequeno animal que nasceu com uma orelha no centro da cabeça

Rio - Inacreditável, mas real! Uma cadelinha nasceu apenas com uma orelha e foi apelidada de unicórnio. Um ferimento acidental durante o parto deixou ela dessa maneira.

Galeria de Fotos Conheça o cachorro unicórnio que nasceu apenas com uma orelha no meio da cabeça Instagram Conheça o cachorro unicórnio que nasceu apenas com uma orelha no meio da cabeça Instagram

O que poderia ser ruim, tornou-a uma celebridade. Conforme o tempo foi passando, a orelha começou a “migrar” para o meio da cabeça, até que ficasse exatamente no meio, como um unicórnio daqueles de desenho animado.

E o sucesso foi instantâneo! Por causa da semelhança com o personagem, ela fez sucesso no Instagram e seus donos, felizes da vida, postam sobre o animal com muita frequência. O bichinho tem mais seguidor que muito humano: 40 mil.