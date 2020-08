Pai ouve filha sendo morta por urso através do telefone

Um homem chamado Hubert Esquirol viveu um momento traumático ao ouvir, pelo telefone, sua filha, Stephanie Blais, sendo atacada e morta por um urso . O caso aconteceu na província de Saskatchewan, no Canadá, na última quinta-feira (20).

No momento do ataque, a vítima estava do lado de fora da cabana em que vive com o marido e os dois filhos. O pai disse ter ouvido ruídos “perturbadores” do outro lado da linha, mas não acreditou que poderia ter ser um ataque.

O filho de Stephanie, de apenas nove anos, testemunhou o ataque do animal de dentro da cabana. O animal foi morto pelo marido da vítima, que tentou reanimar a mulher, mas não obteve sucesso. Segundo Esquirol, dez minutos depois de ter encerrado a ligação, recebeu a notícia da morte da filha.

O marido de Stephanie disse à polícia que a presença de ursos no local era comum, mas que nunca havia acontecido uma interação entre os animais e os humanos. Esse foi o primeiro ataque fatal de urso na região desde 1983.