Jovem de 17 anos é preso nos EUA por assassinato após mortes em protestos

Kenosha - Um jovem de 17 anos foi preso por assassinato nesta quarta-feira após duas pessoas serem mortas durante protestos contra a polícia na cidade americana de Kenosha , em Wisconsin, segundo a polícia de Antioch, Illinois.

"Esta manhã, as autoridades do condado de Kenosha emitiram um mandado de prisão do indivíduo responsável pelo incidente, acusando-o de homicídio intencional em primeiro grau", (homicídio doloso), disse a polícia.



"O suspeito neste incidente, um residente de Antioch de 17 anos, está atualmente sob a custódia do sistema judicial do condado de Lake, enquanto aguarda uma audiência de extradição para transferir a custódia de Illinois para Wisconsin", acrescentou.