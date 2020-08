Gato viraliza nas redes após dona transformar ele no Pikachu usando cúrcuma; confira

São Paulo - Há um tempo, uma gatinha viralizou nas redes após acabar ficando com o pelo todo roxo ao usar uma planta chamada violeta genciana. Recentemente, um gato da Tailândia chamado Ka-Pwong passou pela mesma situação só que com uma outra planta medicinal, da cor amarela. Os internautas até começaram a comentar que ele ficou parecendo o personagem Pikachu, do desenho "Pokémon".

Galeria de Fotos Gato ficou parecendo o Pikachu Reprodução Facebook Gato ficou parecendo o Pikachu Reprodução Facebook

A planta em questão é chamada de cúrcuma e foi usada pela dona do gato para tratar de uma infeçção fúngica que ele tinha na pele. A mulher passou ela toda no corpo do animal a fim de protegê-lo por completo, mas ele, com sua pelagem toda branquinha, acabou ficando com os pelos tingidos de amarelo.

Ao site americano Bored Panda, a mulher contou que mesmo lavando os pelos do gato, ele ainda não voltou à sua cor original. Além disso, ela afirmou que a planta é amplamente usada para curar infecções do tipo e que não apresenta perigo para o pet.

Nas redes sociais os internautas começaram a dizer que o gato é o novo Pikachu da vida real e sua dona entrou na brincadeira, começando a tratar ele com o nome do personagem. "Espero que o fungo não apareça mais, e que meu gato volte à ter os pelos brancos de novo", afirma.